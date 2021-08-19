19 августа в 22:00 (МСК) «Олимпиакос» дома примет «Слован». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Олимпиакос»: форма, ставки и прогноз

«Олимпиакос» в Лиге Европы появился не просто так. Дело в том, что команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Причем вылетела от скромного «Лудогорца». Сложно предположить, как себя сейчас чувствуют футболисты «Олимпиакоса».

Но выходить в еврокубки надо. И путь это будет Лига Европы, даже такой турнир лучше, чем ничего. А чтобы попасть в ЛЕ, нужно выносить «Слован». И чем раньше «Олимпиакос» сделает результат, тем лучше будет для него.

Пока что «Олимпиакос» обходится без травм. Узнать предварительный состав команды на матч вы можете здесь.

82% ставок на Betting Insider идут на победу «Олимпиакоса». При этом пользователей не смущает низкий коэффициент на данное событие.





Возможно, есть смысл заиграть минусовую фору «Олимпиакоса». Например, (-1,5). Pin-Up.ru оценивает эту ставку коэффициентом 2.27.

«Слован»: форма, ставки и прогноз

«Слован» тоже вылетел из квалификации Лиги чемпионов, но с него спрос, безусловно, меньше. Команда из Словакии имеет гораздо меньше амбиций и возможностей. Суммарная стоимость ее игроков в 10 раз меньше, чем у «Олимпиакоса».

Поэтому в первом матче в гостях, возможно, «Слован» и ничья устроит. А в родных стенах уже можно надеяться и на победу.

Против «Олимпиакоса» «Слован» сыграет в полном составе. Узнать предварительный состав «Слована» вы можете здесь.

В «Слован» не верит практически никто. Максимум, что готовы допустить капперы, это что словаки поучаствуют в результативной игре.





Если вы хотите сыграть от «Слована», то неплохим вариантом, возможно, будет Ф2 (+1,5). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.69.



«Олимпиакос» – «Слован»: счет в последних матчах





«Слован» забивает уже 6 матчей подряд. Поставить на гол команды из Братиславы в предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.18.

«Олимпиакос» – «Слован»: статистика личных встреч





Команды играли друг с другом в рамках квалификации к Лиге чемпионов в 2009 году. Тогда «Олимпиакос» выиграл оба матча со счетом 2:0. Поставить на такой же точный счет в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 5.3.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Олимпиакос» – «Слован» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Олимпиакос»