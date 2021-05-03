Опрос Betting Insider. Как переживаешь поражения в ставках?

Поражения – неизбежная часть любого вида спорта. В жизни любого каппера рано или поздно также встречаются проигрыши. У кого-то не заходит последнее событие в экспрессе, кто-то же поставил крупную сумму на небольшой коэффициент.

Мы решили узнать, а как вы переживаете поражения в в ставках? Берете паузу, анализируете причины или же просто не обращаете внимание?

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