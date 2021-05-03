Опрос Betting Insider. Как переживаешь поражения в ставках?
Поражения – неизбежная часть любого вида спорта. В жизни любого каппера рано или поздно также встречаются проигрыши. У кого-то не заходит последнее событие в экспрессе, кто-то же поставил крупную сумму на небольшой коэффициент.
Мы решили узнать, а как вы переживаете поражения в в ставках? Берете паузу, анализируете причины или же просто не обращаете внимание?
Поделитесь своим мнением в комментариях!
Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Капперник
66.3% WR4.3% ROI
Как хобби!)
62.8% WR-0.11% ROI
Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI