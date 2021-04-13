Опрос Betting Insider. Лайвили на стадионе?
Ни для кого не секрет, что смотреть матчи на стадионе намного интереснее, чем у телевизора: другие скорости, впечатления и эмоции. Мы решили узнать, делали вы ставки прямо с места событий? И какой именно это был матч? И самое главное, есть ли разница, делать ставки на основе телевизионной картинки или живого матча?
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Комментарии
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Зохиржон Тохиржонович
47% WR-4.69% ROI
Витюша Попанов
44.1% WR3.1% ROI
zidanezinedine546
37.5% WR-1.31% ROI
Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
zidanezinedine546нет. если доже хотели-бы не запустили бы на стадион
Сергей Иванович Мумжинский
0% WR0% ROI
funtik78bar
43.3% WR-2.3% ROI
Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
SugaruHirohito
47.6% WR-6.04% ROI