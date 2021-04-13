Betting Insider

Опрос Betting Insider. Лайвили на стадионе?

автор Алексей Шабалдин

Ни для кого не секрет, что смотреть матчи на стадионе намного интереснее, чем у телевизора: другие скорости, впечатления и эмоции. Мы решили узнать, делали вы ставки прямо с места событий? И какой именно это был матч? И самое главное, есть ли разница, делать ставки на основе телевизионной картинки или живого матча?

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Комментарии
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Зохиржон Тохиржонович
47% WR-4.69% ROI
НЕТ
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Витюша Попанов
44.1% WR3.1% ROI
нет
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zidanezinedine546
37.5% WR-1.31% ROI
нет. если доже хотели-бы не запустили бы на стадион
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Да, а я вот ставил. Был на матче одной из низших лиг. было это пару лет назад. да, эмоции другие. И видны моменты, которые не попадают на экран
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
zidanezinedine546нет. если доже хотели-бы не запустили бы на стадион
А что мешает прийти на матч типа цска спартак и ставить в лайве?
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Сергей Иванович Мумжинский
0% WR0% ROI
И сравнивать.нечего. Небо и земля. Одно слово
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funtik78bar
43.3% WR-2.3% ROI
Ни разу не пробовал, если честно там вообще не до этого, весь в эмоциях... Но думаю стоит попробовать, ведь перерыв же есть))))) Мне никогда не приходила если честно такая идея
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Конечно ходила на стадион на матчи некоторые и ещё на матч Лиги Европы когда наши клуб Астана играли с Манчестер Ют , но в основном смотрю трансляции дома по телевизору , темболее пандемия и нужно соблюдать гарантийнные меры , хотя сейчас делают вакцину , но всё же , да и ставки делать долго не решалась было страшновато только матчи смотрела и болела за свои любимые клубы , но очень хотелось попробовать поставить и поучаствовать хоть и немного возможности было , тогда нужно было идти в букмекерскую контору или и чуть позже можно было по телефону но у меня не было сенсорного телефона да и интернета тоже , но теперь , вроде есть всё необходимое и вот решила рискнуть и вроде как получается немного и есть результаты немного вот , и сейчас только по телевизору смотрю .
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SugaruHirohito
47.6% WR-6.04% ROI
Много раз ходил на Тосно, когда они еще в фнл играли! ТБ 2.5 пробивали спокойно по двойке
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