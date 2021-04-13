Опрос Betting Insider. Лайвили на стадионе?

Ни для кого не секрет, что смотреть матчи на стадионе намного интереснее, чем у телевизора: другие скорости, впечатления и эмоции. Мы решили узнать, делали вы ставки прямо с места событий? И какой именно это был матч? И самое главное, есть ли разница, делать ставки на основе телевизионной картинки или живого матча?

Делитесь историями в комментариях!