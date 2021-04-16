Betting Insider

Опрос Betting Insider. Как бороться с лудоманией?

автор Сергей Рябкин

Ставки на спорт – это один из самых противоречивых способов получения новых эмоций. 

Если игрок вовремя не осознает, что болен, то он попросту испортит себе жизнь: постоянные просьбы занять денег, срывы на родственниках, скандалы в семье – все это неизбежно ждет каждого лудомана. 

Но как же все-таки с этим бороться? 

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Как хобби!)
62.9% WR-0.08% ROI
Дисциплина самого себя.
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Я иногда перебиваю желание ставить на всё подряд только тем, что ставлю маленькие суммы) по-моему эту проблему не решить, только понимать, что не стоит заряжать по крупному))
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Тут,конечно, зависит от человека.Ни каждый может себя перебороть и взять себя в руки и такому человеку поможет единственный вариант-завязать с этим делом, но и то не бывает бывших лудоманов,как говорил один из лудоманов) и если в какой-то момент вновь это попробовать, то пойдёт всё по тому же сценарию...
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Дофамин
44.6% WR-7.84% ROI
Азарт умеет ждать, рано или поздно каждый игрок попадет по заданному маршруту в сетку эмоции. А дальше, всё что когда-то выиграл принесет обратно и ещё сверху.
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