Опрос Betting Insider. Как бороться с лудоманией?

Ставки на спорт – это один из самых противоречивых способов получения новых эмоций.

Если игрок вовремя не осознает, что болен, то он попросту испортит себе жизнь: постоянные просьбы занять денег, срывы на родственниках, скандалы в семье – все это неизбежно ждет каждого лудомана.

Но как же все-таки с этим бороться?

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