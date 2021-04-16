Опрос Betting Insider. Как бороться с лудоманией?
Ставки на спорт – это один из самых противоречивых способов получения новых эмоций.
Если игрок вовремя не осознает, что болен, то он попросту испортит себе жизнь: постоянные просьбы занять денег, срывы на родственниках, скандалы в семье – все это неизбежно ждет каждого лудомана.
Но как же все-таки с этим бороться?
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