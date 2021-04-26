Betting Insider

Опрос Betting Insider. Ставили на трансферы?

автор Юрий Еремичев

В январе 2021-го ФИФА дисквалифицировала защитника Атлетико Кирана Триппьера на 8 месяцев за распространение информации о том, что он перейдет в мадридский клуб. 

Друзья футболиста делали ставки на соответствующие исходы в букмекерских конторах. В связи с этим мы хотим узнать, а ставили ли вы когда-нибудь на трансферы игроков или тренеров?

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