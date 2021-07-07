Betting Insider

Опрос Betting Insider. Какими ставочными терминами вы пользуетесь?

автор Данила Карзанов

Капперы часто используют термины в ставках. Мы решили сделать опрос и узнать, какими терминами вы пользуетесь. 

Пример терминов

  1. Валуй – это завышенный коэффициент, на который можно рискнуть поставить;
  2. Азиатский гандикап – одна из разновидностей игры на фору. Когда плюсуешь или отнимаешь у своей команды определенное количество голов для победного результата;
  3. Х2 – ставка на то, что гости не проиграют.

Продолжите список в комментариях – какие еще термины вы используете?

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.