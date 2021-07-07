Опрос Betting Insider. Какими ставочными терминами вы пользуетесь?

Капперы часто используют термины в ставках. Мы решили сделать опрос и узнать, какими терминами вы пользуетесь.

Пример терминов

Валуй – это завышенный коэффициент, на который можно рискнуть поставить; Азиатский гандикап – одна из разновидностей игры на фору. Когда плюсуешь или отнимаешь у своей команды определенное количество голов для победного результата; Х2 – ставка на то, что гости не проиграют.

Продолжите список в комментариях – какие еще термины вы используете?