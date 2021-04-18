Хопкинс возьмет второй «Оскар» в карьере? Букмекеры назвали фаворитов премии
Церемония вручения наград премии «Оскар» была перенесена с февраля на 25 апреля из-за пандемии COVID-19. Букмекеры продолжают принимать ставки на обладателей самой престижной кинопремии в разных категориях.
Лучший фильм
По состоянию на 18 апреля в номинации «Лучший фильм» букмекеры отдавали предпочтение фильму «Земля кочевников» (режиссер Хлоя Чжао). Кэфы на всех номинантов:
- «Земля кочевников» – 1.15.
- «Суд над чикагской семеркой» – 7.50.
- «Девушка, подающая надежды» – 15.00.
- «Минари» – 15.00.
- «Манк» – 29.00.
- «Иуда и черный мессия» – 31.00.
- «Звук металла» – 51.00.
- «Отец» – 81.00.
Лучший режиссер
Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао претендует также и на победу в номинации «Лучшая режиссерская работа», опережая Дэвида Финчера («Манк»). Кэфы на всех номинантов:
- Хлоя Чжао («Земля кочевников») – 1.04.
- Дэвид Финчер («Манк») – 11.00.
- Ли Айзек Чун («Минари») – 15.00.
- Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды») – 18.00.
- Томас Винтерберг («Ещё по одной») – 21.00.
Лучший актер
В номинации «Лучший актер», по мнению букмекеров, с высокой долей вероятности премию посмертно присудят Чедвику Боузману («Ма Рэйни: мать блюза», кэф 1.07). На втором месте в этой номинации у букмекеров идет Энтони Хопкинс («Отец», кэф 9.0). Вот как выглядит линия.
- Чедвик Боузман («Ма Рэйни: мать блюза») – 1.07.
- Энтони Хопкинс («Отец») – 7.00.
- Риз Ахмед («Звук металла») – 9.00.
- Стивен Ян («Минари») – 21.00.
- Гэри Олдмен («Манк») – 26.00.
Лучшая актриса
Сыгравшая главную роль в «Девушке, подающая надежды» Кэри Маллиган – фаворит в номинации «Лучшая актриса» (кэф 2.25). Линия на лучшую женскую роль выглядит следующим образом.
- Кэрри Маллиган («Девушка, подающая надежды») – 1.57.
- Андра Дей («США против Билли Холидэй») – 5.00.
- Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») – 5.50.
- Виола Дэвис (««Ма Рэйни: мать блюза»») – 9.00.
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») – 11.00.
Церемония начнется 26 апреля в 03:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно в онлайн-сервисе «Окко».
Источник: https://www.actionnetwork.com/entertainment/2021-oscars-nominations-odds-academy-awards-best-picture-nominees-predictions