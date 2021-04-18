Хопкинс возьмет второй «Оскар» в карьере? Букмекеры назвали фаворитов премии

Церемония вручения наград премии «Оскар» была перенесена с февраля на 25 апреля из-за пандемии COVID-19. Букмекеры продолжают принимать ставки на обладателей самой престижной кинопремии в разных категориях.

Лучший фильм

По состоянию на 18 апреля в номинации «Лучший фильм» букмекеры отдавали предпочтение фильму «Земля кочевников» (режиссер Хлоя Чжао). Кэфы на всех номинантов:



«Земля кочевников» – 1.15.

«Суд над чикагской семеркой» – 7.50.

«Девушка, подающая надежды» – 15.00.

«Минари» – 15.00.

«Манк» – 29.00.

«Иуда и черный мессия» – 31.00.

«Звук металла» – 51.00.

«Отец» – 81.00.

Лучший режиссер





Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао претендует также и на победу в номинации «Лучшая режиссерская работа», опережая Дэвида Финчера («Манк»). Кэфы на всех номинантов:

Хлоя Чжао («Земля кочевников») – 1.04.

Дэвид Финчер («Манк») – 11.00.

Ли Айзек Чун («Минари») – 15.00.

Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды») – 18.00.

Томас Винтерберг («Ещё по одной») – 21.00.

Лучший актер





В номинации «Лучший актер», по мнению букмекеров, с высокой долей вероятности премию посмертно присудят Чедвику Боузману («Ма Рэйни: мать блюза», кэф 1.07). На втором месте в этой номинации у букмекеров идет Энтони Хопкинс («Отец», кэф 9.0). Вот как выглядит линия.

Чедвик Боузман («Ма Рэйни: мать блюза») – 1.07.

Энтони Хопкинс («Отец») – 7 .00.

Риз Ахмед («Звук металла») – 9 .00.

Стивен Ян («Минари») – 21 .00.

Гэри Олдмен («Манк») – 26.00.

Лучшая актриса





Сыгравшая главную роль в «Девушке, подающая надежды» Кэри Маллиган – фаворит в номинации «Лучшая актриса» (кэф 2.25). Линия на лучшую женскую роль выглядит следующим образом.

Кэрри Маллиган («Девушка, подающая надежды») – 1.57.

Андра Дей («США против Билли Холидэй») – 5 .00.

Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») – 5 .50.

Виола Дэвис (««Ма Рэйни: мать блюза»») – 9 .00.

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») – 11.00.

Церемония начнется 26 апреля в 03:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно в онлайн-сервисе «Окко».

Источник: https://www.actionnetwork.com/entertainment/2021-oscars-nominations-odds-academy-awards-best-picture-nominees-predictions