Betting Insider

Овечкин побьет вечный рекорд Гретцки? Букмекеры открыли линию на статистику россиянина

автор Сергей Рябкин

Еще несколько лет назад сложно было поверить, что кто-то из российских игроков в НХЛ будет претендовать на то, чтобы побить хотя бы один из рекордов. Однако уже в этом сезоне Александр Овечкин может превзойти сразу несколько.

Россиянин может стать первым игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в минимум 30 голов в 16 регулярных чемпионатах подряд. На данный момент Овечкин забросил уже 22 шайбы. Чтобы побить рекорд, в оставшихся 17 матчах российскому нападающему необходимо забить еще 8. 

Это видится вполне реальным, так как Овечкин забивает в среднем 0,56 гола за матч. На то, что россиянину удастся побить этот рекорд, можно поставить с кэфом 3.75. А если вы верите, что у Ови не получится, кэф снижается до 1.23.

Сейчас Овечкин занимает шестое место с списке лучших снайперов НХЛ. У него уже 728 заброшенных шайб. В этом сезоне россиянину уже удалось обойти Майка Гартнера (708) и Фила Эспозито (717). 

На данный момент топ-6 снайперов НХЛ выглядит следующим образом:

  1. Уэйн Гретцки – 894;
  2. Горди Хоу – 801;
  3. Яромир Ягр – 766;
  4. Бретт Халл – 741;
  5. Марсель Дионн – 731;
  6. Александр Овечкин 728.

Букмекеры открыли линию на то, сможет ли Александр обойти каждого из хоккеистов на пути к вечному рекорду Гретцки.

Овечкин сможет обойти:

  • Марселя Дионна (в сезоне-20/21) – кэф 1.01;
  • Бретта Халла (в сезоне-20/21) – 8.00;
  • Яромира Ягра (в сезоне-21/22) – 1.05;
  • Горди Хоу – 1.10;
  • Уэйна Гретцки – 8.00.

Сейчас Овечкину уже 35 лет, и до рекорда не хватает еще 167 голов. 

А что думаете вы? Падет ли вечный рекорд Гретцки? Напишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Я думаю, что он очень к этому стремится и предпримет для этого все усилия)Главное желаю Овечкину сил,здоровья и оставаться в такой же форме ещё несколько сезонов!)-И тогда всё должно получиться)Но возраст для хоккеиста и тем более для НХЛ уже не молодой таки)
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Капперник
66.3% WR4.3% ROI
StavkaIgraЯ думаю, что он очень к этому стремится и предпримет для этого все усилия)Главное желаю Овечкину сил,здоровья и оставаться в такой же форме ещё несколько сезонов!)-И тогда всё должно получиться)Но возраст для хоккеиста и тем более для НХЛ уже не молодой таки)
Да, должен обогнать его стать лучшим в истории!
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
КапперникДа, должен обогнать его стать лучшим в истории!
Это ему сколько еще сезонов примерно надо отпылить?) Потянет?
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Сергей Моргачев1
26.7% WR-8.71% ROI
Да должен. Он лучший!
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.51% ROI
😏👍
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Zaur Tazhenov
60.9% WR-6.31% ROI
нет, не можеть
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Нихат Курбанлы
50.1% WR-6.3% ROI
он история НХЛ, должен побить рекорд,я в него верю
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Дана Каримова
52.5% WR-2.52% ROI
Да , слышала и видела Овечкина , знаю что он звезда хоккея , но не очень увлекаюсь хоккеем из зимних видов спорта , нравятся фигурное катание и лыжный спорт ‐ сноуборд , а хоккей смотрю только на Олимпийских играх , ну конечно желаю здоровья и дальнейших побед Овечькину .
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VLADIMIR_FROLOV_8989
100% WR0.37% ROI
Да
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VLADIMIR_FROLOV_8989
100% WR0.37% ROI
Он будет историей
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