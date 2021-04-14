Овечкин побьет вечный рекорд Гретцки? Букмекеры открыли линию на статистику россиянина

Еще несколько лет назад сложно было поверить, что кто-то из российских игроков в НХЛ будет претендовать на то, чтобы побить хотя бы один из рекордов. Однако уже в этом сезоне Александр Овечкин может превзойти сразу несколько.

Россиянин может стать первым игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в минимум 30 голов в 16 регулярных чемпионатах подряд. На данный момент Овечкин забросил уже 22 шайбы. Чтобы побить рекорд, в оставшихся 17 матчах российскому нападающему необходимо забить еще 8.

Это видится вполне реальным, так как Овечкин забивает в среднем 0,56 гола за матч. На то, что россиянину удастся побить этот рекорд, можно поставить с кэфом 3.75. А если вы верите, что у Ови не получится, кэф снижается до 1.23.

Сейчас Овечкин занимает шестое место с списке лучших снайперов НХЛ. У него уже 728 заброшенных шайб. В этом сезоне россиянину уже удалось обойти Майка Гартнера (708) и Фила Эспозито (717).

На данный момент топ-6 снайперов НХЛ выглядит следующим образом:

Уэйн Гретцки – 894; Горди Хоу – 801; Яромир Ягр – 766; Бретт Халл – 741; Марсель Дионн – 731; Александр Овечкин – 728.

Букмекеры открыли линию на то, сможет ли Александр обойти каждого из хоккеистов на пути к вечному рекорду Гретцки.

Овечкин сможет обойти:

Марселя Дионна (в сезоне-20/21) – кэф 1.01 ;

; Бретта Халла (в сезоне-20/21) – 8.00 ;

; Яромира Ягра (в сезоне-21/22) – 1.05 ;

; Горди Хоу – 1.10 ;

; Уэйна Гретцки – 8.00.

Сейчас Овечкину уже 35 лет, и до рекорда не хватает еще 167 голов.

А что думаете вы? Падет ли вечный рекорд Гретцки? Напишите свое мнение в комментариях!