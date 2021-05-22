Овечкин забьет за сборную России на ЧМ по хоккею? Букмекеры оценили вероятность такого исхода

Сборная России одержала и вторую победу на ЧМ по хоккею, который проходит в Латвии. Во втором матче была обыграна сборная Великобритании со счетом 7:1.



Помимо традиционной линии на победителя, букмекеры предлагают специальные ставки на этот турнир:

Игрок сборной России попадет в состав All Star — 1.51 ;

; Россия сыграет с Канадой на турнире: Да — 2.40 , Нет — 1.51 ;

, Нет — ; Финал завершится в овертайме — 4.00 ;

; ЧМ выиграет сборная, которая до этого ни разу не побеждала — 15.00 ;

; Сборная России выиграет все матчи в основное время — 15.00.

Также есть специальный исход на голы Овечкина на этом турнире. Так, поставить на то, что звездный нападающий «Вашингтона» наберет хотя бы одно очко на турнире, можно с коэффициентом 11.00. На данный момент клуб Овечкина уступает в серии «Бостону» в ⅛ финала плей-офф НХЛ. Счет — 3:1.

Ждете матч Россия — Канада? А приедет ли великий Ови? Напишите свое мнение в комментариях!