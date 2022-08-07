Готов к топовым матчам воскресенья? Ставь на лучшие игры дня с фрибетом 1000 рублей от PARI!

Сегодня в АПЛ свои первые матчи проведут «МЮ» и «Ман Сити». Кроме того, в Лиге 1 «Марсель» начнет свой путь матчем против «Реймса», которому не проигрывал в 4 последних матчах (две победы и две ничьих).

⏰ 16:00

ИТ1Б (1,5) за 1.80. «МЮ» забивает более 1 мяча «Брайтону» в 4 последних домашних матчах.

⏰ 18:30

Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.85. В последних 4 матчах «Вест Хэм» забивает в первом тайме.

⏰ 21:45