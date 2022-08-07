Готов к топовым матчам воскресенья? Ставь на лучшие игры дня с фрибетом 1000 рублей от PARI!

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Сегодня в АПЛ свои первые матчи проведут «МЮ» и «Ман Сити». Кроме того, в Лиге 1 «Марсель» начнет свой путь матчем против «Реймса», которому не проигрывал в 4 последних матчах (две победы и две ничьих).
⏰ 16:00
(1.66) «МЮ» – «Брайтон» (5.30)
- ИТ1Б (1,5) за 1.80. «МЮ» забивает более 1 мяча «Брайтону» в 4 последних домашних матчах.
⏰ 18:30
(9.60) «Вест Хэм» – «Ман Сити» (1.39)
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.85. В последних 4 матчах «Вест Хэм» забивает в первом тайме.
⏰ 21:45
(1.64) «Марсель» – «Реймс» (6.25)
- Первый тайм: Ничья за 2.23. «Марсель» сыграл вничью в первом тайме с «Реймсом» в 5 последних домашних матчах.