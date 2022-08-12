Ла Лига возвращается! Ставь на главные матчи первого тура с фрибетом 1000 рублей от PARI!

В этот уикенд стартует новый сезон в чемпионате Испании. Кто начнет сезон с победы? Кто потеряет очки уже на старте?

13.08, ⏰ 20:00

ТМ (2,5) за 1.85. Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Вальядолида».

13.08, ⏰ 22:00

Ф2 (1,5) за 2.30. Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

14.08 ⏰ 23:00

Ф2 (-1,5) за 2.13. Ставка сыграла в двух последних матчах «Реала».

15.08 ⏰ 20:30