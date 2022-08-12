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Ла Лига возвращается! Ставь на главные матчи первого тура с фрибетом 1000 рублей от PARI!

автор Николай Караман

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В этот уикенд стартует новый сезон в чемпионате Испании. Кто начнет сезон с победы? Кто потеряет очки уже на старте?

13.08, 20:00 

(3.90) «Вальядолид» – «Вильярреал» (1.90)

  • ТМ (2,5) за 1.85. Ставка сыграла в  4 из 5 последних матчей «Вальядолида».

13.08, ⏰ 22:00 

(1.20) «Барселона» – «Райо Вальекано» (15.00)

  • Ф2 (1,5) за 2.30. Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

14.08 23:00 

(7.10) «Альмерия» – «Реал» (1.42)

  • Ф2 (-1,5) за 2.13. Ставка сыграла в двух последних матчах «Реала».

15.08 20:30 

(4.90) «Хетафе» – «Атлетико» (1.85).

  • П2 за 1.85. «Атлетико» выиграл 5 последних матчей.

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