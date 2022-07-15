РПЛ возвращается! Ставь на матчи первого тура с фрибетом 1000 рублей от PARI!
🕑 Пятница = начало нового сезона РПЛ! Выбирай любой матч и ставь вместе с фрибетом 1000 рублей!
Дождались: сезон РПЛ 2022/23 стартует уже сегодня! В пятницу пройдет матч-открытие — «Химки» примут «Зенит». В субботу ЦСКА сыграет с «Уралом», вернувшийся в РПЛ «Оренбург» проведет домашний матч против «Крыльев», а «Спартак» поедет на выезд в Грозный. Чтобы не рисковать своими деньгами, используй фрибет 1000 рублей от PARI!
⏰ 15.07, 20:00
(8.80) «Химки» – «Зенит» (1.37)
- ОЗ (нет) за 1.90. Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.
⏰ 16.07, 15:00
(1.65) ЦСКА – «Урал» (5.70)
- Х за 3.85. Ничья зафиксирована в 3 последних очных встречах на поле ЦСКА.
⏰ 16.07, 17:30
(2.70) «Оренбург» – «Крылья Советов» (2.60)
- ОЗ (да) за 1.75. Ставка сыграла в 5 матчах «Оренбурга» кряду.
⏰ 16.07, 20:00
(2.50) «Ахмат» – «Спартак» (2.70)
- П2 за 2.70. «Спартак» побеждает в 4 из 5 последних матчей.
🕑 Выбрал матч для ставки? Используй фрибет 1000 рублей от PARI и ставь скорее!