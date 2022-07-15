РПЛ возвращается! Ставь на матчи первого тура с фрибетом 1000 рублей от PARI!

🕑 Пятница = начало нового сезона РПЛ! Выбирай любой матч и ставь вместе с фрибетом 1000 рублей!

Дождались: сезон РПЛ 2022/23 стартует уже сегодня! В пятницу пройдет матч-открытие — «Химки» примут «Зенит». В субботу ЦСКА сыграет с «Уралом», вернувшийся в РПЛ «Оренбург» проведет домашний матч против «Крыльев», а «Спартак» поедет на выезд в Грозный. Чтобы не рисковать своими деньгами, используй фрибет 1000 рублей от PARI!

⏰ 15.07, 20:00

ОЗ (нет) за 1.90. Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 16.07, 15:00

Х за 3.85. Ничья зафиксирована в 3 последних очных встречах на поле ЦСКА.

⏰ 16.07, 17:30

ОЗ (да) за 1.75. Ставка сыграла в 5 матчах «Оренбурга» кряду.

⏰ 16.07, 20:00

П2 за 2.70. «Спартак» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

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