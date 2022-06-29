«Зенит» вновь обыграет ЦСКА? Ставь на Кубок PARI Премьер с фрибетом 1000 рублей от PARI!

ЦСКА стартует на Кубке PARI Премьер, в то время как «Зенит» провел уже две встречи, дважды одержав победу в серии пенальти. Как закончится первый матч «армейцев» под руководством Владимира Федотова?

⏰ 20:00

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