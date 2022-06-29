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«Зенит» вновь обыграет ЦСКА? Ставь на Кубок PARI Премьер с фрибетом 1000 рублей от PARI!

автор Николай Караман

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ЦСКА стартует на Кубке PARI Премьер, в то время как «Зенит» провел уже две встречи, дважды одержав победу в серии пенальти. Как закончится первый матч «армейцев» под руководством Владимира Федотова?

⏰ 20:00

(3.22) ЦСКА – «Зенит» (2.09)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а PARI дарит фрибет 1000 рублей! на этот матч!

  • ИТ2М (1,5) за 1.89. «Зенит» не забивал больше двух мячей в 5 последних матчах;
  • ТМ (2,5) за 2.25. Не больше 2 голов забивалось в 6 из 7 последних матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России;
  • ОЗ: Нет за 2.32. Как минимум одна команда не забивала в 6 последних матчах ЦСКА в РПЛ и Кубке России.

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