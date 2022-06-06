Франция одержит четвертую гостевую победу кряду? Ставь на игру против Хорватии с фрибетом 1000 рублей от Paribet!

Хорватия и Франция сыграют в главном матче понедельника. Три последних очных матча были за командой Дидье Дешама, включая победу в финале ЧМ-2018. Обе команды потерпели поражения в первом туре Лиги Наций. Как закончится игра в этот раз?

⏰ 21:45

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