Франция одержит четвертую гостевую победу кряду? Ставь на игру против Хорватии с фрибетом 1000 рублей от Paribet!

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Хорватия и Франция сыграют в главном матче понедельника. Три последних очных матча были за командой Дидье Дешама, включая победу в финале ЧМ-2018. Обе команды потерпели поражения в первом туре Лиги Наций. Как закончится игра в этот раз?
⏰ 21:45
(3.70) Хорватия – Франция (2.15)
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- Первый тайм: П2 за 2.55. Хорватия проиграла первый тайм Франции в последних 4 матчах;
- ТБ (2,5) за 2.00. В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей;
- ОЗ: Да за 1.75. В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.