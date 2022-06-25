«Зенит» победит во втором матче кряду? Ставь на Кубок PARI Премьер с фрибетом 1000 рублей от PARI!
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Предсезонные матчи РПЛ стартовали с Кубка PARI Премьер. «Зенит» уже сыграл в первом туре, обыграв «Пари Нижний Новгород» (1:1, 5:3 по пен.). «Сочи» же возглавил новый тренер — Вадим Гаранин, который проведет дебютный матч с командой. Ждать ли от сочинцев неожиданного результата?
⏰ 20:00
(1.62) «Зенит» – «Сочи» (5.50)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а PARI дарит фрибет 1000 рублей на этот матч!
- ИТ1М (1) за 1.88. В последних 5 играх «Зенит» пропускает в среднем по 0,80 гола за матч.
- ТМ (2,5) за 2.45. «Низ» заходит в 4 встречах «Зенита» кряду.
- ОЗ (да) за 1.60. Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд.