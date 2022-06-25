«Зенит» победит во втором матче кряду? Ставь на Кубок PARI Премьер с фрибетом 1000 рублей от PARI!

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Предсезонные матчи РПЛ стартовали с Кубка PARI Премьер. «Зенит» уже сыграл в первом туре, обыграв «Пари Нижний Новгород» (1:1, 5:3 по пен.). «Сочи» же возглавил новый тренер — Вадим Гаранин, который проведет дебютный матч с командой. Ждать ли от сочинцев неожиданного результата?

⏰ 20:00

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