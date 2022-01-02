Лондон против Ливерпуля: ставь на матч «Челси» – «Ливерпуль» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
«Челси» принимает «Ливерпуль»! Ставь на главный матч воскресенья вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
«Челси» и «Ливерпуль» во второй день наступившего года дарят нам отличный матч! В первом круге они сыграли 1:1. Между командами всего одно очко, одна «Ливерпуль» провел на один матч меньше. Кому улыбнется удача в этот раз?
⏰ 19:30
(2.61) «Челси» – «Ливерпуль» (2.97)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей к этому матчу!
- П2 за 2.97. «Ливерпуль» одержал победу в 6 из последних 8 матчей.
- ОЗ:Да за 1.65. В последних 5 матчах на поле «Челси» забивают обе команды.
- ИТ1М (1,5) за 1.66. «Челси» забивает 1 и менее мячей «Ливерпулю» в 7 последних домашних матчах.