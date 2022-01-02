Лондон против Ливерпуля: ставь на матч «Челси» – «Ливерпуль» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

«Челси» и «Ливерпуль» во второй день наступившего года дарят нам отличный матч! В первом круге они сыграли 1:1. Между командами всего одно очко, одна «Ливерпуль» провел на один матч меньше. Кому улыбнется удача в этот раз?

⏰ 19:30

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