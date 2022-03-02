Готов к мидвику? Ставь на матчи «Челси» и «Ливерпуля» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

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Кубок Англии в самом разгаре! Сегодня борьбу за престижный трофей продолжат еще два представителя элитных клубов АПЛ. Станут ли эти игры легкими, учитывая статус их соперников? Узнаем уже сегодня.
⏰ 22:15
(8.70) «Лутон» – «Челси» (1.36)
- ТМ (2,5) за 2.14. В каждом из последних 5 выездных матчей «Челси» было забито 2 и менее мячей.
⏰ 23:15
(1.19) «Ливерпуль» – «Норвич» (14.00)
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.75. В последних 4 матчах дома «Ливерпуль» пропускает от «Норвича» во втором тайме.