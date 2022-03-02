Готов к мидвику? Ставь на матчи «Челси» и «Ливерпуля» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

Кубок Англии в самом разгаре! Сегодня борьбу за престижный трофей продолжат еще два представителя элитных клубов АПЛ. Станут ли эти игры легкими, учитывая статус их соперников? Узнаем уже сегодня.

ТМ (2,5) за 2.14. В каждом из последних 5 выездных матчей «Челси» было забито 2 и менее мячей.