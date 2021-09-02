Дарим бонус до 5 000 рублей на любой матч: сегодня играют Германия, Испания, Италия, Бельгия, Англия и Бразилия

Первый игровой день 3 тура квалификационных матчей – уже история. Сегодня он продолжится очередными матчами с участием грандов, а также в ночь на 3 сентября пройдут отборочные матчи в Южной Америке.

(21:45)

(151.00) Лихтенштейн – Германия (1.01)

(21:45)

(9.90) Венгрия – Англия (1.44)

(21:45)

(1.11) Италия – Болгария (46.00)

(21:45)

(38.00) Эстония – Бельгия (1.08)

(21:45)

(4.75) Швеция – Испания (1.89)

(04:00)

(4.70) Чили – Бразилия (1.97)