Дарим бонус до 5 000 рублей на любой матч: сегодня играют Германия, Испания, Италия, Бельгия, Англия и Бразилия
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Первый игровой день 3 тура квалификационных матчей – уже история. Сегодня он продолжится очередными матчами с участием грандов, а также в ночь на 3 сентября пройдут отборочные матчи в Южной Америке.
(21:45)
(151.00) Лихтенштейн – Германия (1.01)
(21:45)
(9.90) Венгрия – Англия (1.44)
(21:45)
(1.11) Италия – Болгария (46.00)
(21:45)
(38.00) Эстония – Бельгия (1.08)
(21:45)
(4.75) Швеция – Испания (1.89)
(04:00)
(4.70) Чили – Бразилия (1.97)