Аллегри ждет реванша: ставь на «Ювентус» – «Наполи» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

«Ювентус» и «Наполи» начинают 2022 год очным матчем. Однако подходят к нему в разном состоянии: у туринцев из существенных потерь можно выделить Кьеллини и Данило. Также под вопросом участие Бонуччи.

У «Наполи» список отсутствующих гораздо больше: Кулибали и Осимхен травмированы, а Элмас и Руй подхватили коронавирус. В сборную уехали Унас и Замбо, Петанья — на карантине.

В первом круге «Наполи» был сильнее 2:1. Кроме того, между командами на данный момент 5 очков. Кто выиграет в этот раз?

⏰ 22:45

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