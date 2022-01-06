Аллегри ждет реванша: ставь на «Ювентус» – «Наполи» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

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«Ювентус» одержал 4 домашние победы над «Наполи» подряд. П1 + фрибет = 2 020 рублей!
«Ювентус» и «Наполи» начинают 2022 год очным матчем. Однако подходят к нему в разном состоянии: у туринцев из существенных потерь можно выделить Кьеллини и Данило. Также под вопросом участие Бонуччи.
У «Наполи» список отсутствующих гораздо больше: Кулибали и Осимхен травмированы, а Элмас и Руй подхватили коронавирус. В сборную уехали Унас и Замбо, Петанья — на карантине.
В первом круге «Наполи» был сильнее 2:1. Кроме того, между командами на данный момент 5 очков. Кто выиграет в этот раз?
⏰ 22:45
(1.69) «Ювентус» – «Наполи» (5.50)
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- Первый тайм: П1 за 2.35. «Ювентус» выиграл первый тайм в последних 5 матчах.
- ИТ1Б (1,5) за 1.84. «Ювентус» забивает «Наполи» более 1 мяча в 5 последних домашних матчах.
- ТМ (2,5) за 1.88. В каждом из последних 8 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.