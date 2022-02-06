Хави вернет каталонский клуб в топ-4? Ставь на «Барселона» – «Атлетико» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
«Атлетико» сыграл вничью в первом тайме в 4 из 5 последних выездных матчей в Ла Лиге. Первый тайм: Ничья + фрибет = 2100 рублей!
«Барселона» не проигрывает на протяжении 10 матчей, а «Атлетико» проиграл в двух из трех последних матчей. В матче первого круга команда Симеоне была сильнее 2:0. Смогут ли каталонцы победить и попасть в топ-4?
⏰ 18:15
(2.34) «Барселона» – «Атлетико» (3.20)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей!
- Первый тайм: ИТ1Б(0,5) за 2.09. В последних 4 выездных матчах «Атлетико» пропускает в первом тайме.
- ОЗ: Да за 1.86. Обмен голами был в 4 из 5 предыдущих матчей «Атлетико» в Ла Лиге.
- ИТ1Б (1) за 1.55. «Барселона» забивала минимум один гол в 15 из 16 последних личных встреч на своем поле в Ла Лиге.