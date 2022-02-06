Хави вернет каталонский клуб в топ-4? Ставь на «Барселона» – «Атлетико» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

«Барселона» не проигрывает на протяжении 10 матчей, а «Атлетико» проиграл в двух из трех последних матчей. В матче первого круга команда Симеоне была сильнее 2:0. Смогут ли каталонцы победить и попасть в топ-4?

⏰ 18:15

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