Забирай фрибет 1000 рублей и ставь на матч «Зенит» – «Краснодар»!

Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Последняя очная встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Как закончится игра сегодня? Узнаем совсем скоро!

17:00

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