Забирай фрибет 1000 рублей и ставь на матч «Зенит» – «Краснодар»!

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Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Последняя очная встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Как закончится игра сегодня? Узнаем совсем скоро!
17:00
(1.51) «Зенит» – «Краснодар» (7.10)
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- ИТ2Б (0,5) за 1.52. «Краснодар» забивал в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Зенита» в РПЛ.
- ОЗ: Да за 1.70. Обе команды забивали в 8 из 11 предыдущих домашних поединков питерского клуба в РПЛ.
- Первый тайм: X2 за 1.81. «Краснодар» не проиграл в первом тайме в 6 последних выездных матчах в РПЛ.