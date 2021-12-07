«Реал» – «Интер»: кто выйдет с первого места из группы? Ставь на матч вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
Победная серия «Реала» составляет 8 матчей подряд! П1 + фрибет 1000 = 2250 рублей
Один из главных матчей вторника, в котором команда Анчелотти примет «Интер» Индзаги. В матче первого круга «Реал» минимально выиграл на выезде 1:0. Удастся ли миланцам взять реванш?
⏰ 23:00
(2.25) «Реал» – «Интер» (3.54)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей к этому матчу!
- П1 за 2.25. «Реал» побеждает в 4 последних очных играх.
- ИТ1М (1,5) за 1.89. В последних 5 матчах «Интер» пропускает по 0,40 гола за встречу.
- ТМ (3,5) за 1.50. Эта ставка заходит 4 игры кряду у обеих команд.