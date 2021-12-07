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«Реал» – «Интер»: кто выйдет с первого места из группы? Ставь на матч вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

автор Данила Карзанов

Победная серия «Реала» составляет 8 матчей подряд! П1 + фрибет 1000 = 2250 рублей

Один из главных матчей вторника, в котором команда Анчелотти примет «Интер» Индзаги. В матче первого круга «Реал» минимально выиграл на выезде 1:0. Удастся ли миланцам взять реванш?

⏰ 23:00

(2.25) «Реал» – «Интер» (3.54)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей к этому матчу!

  • П1 за 2.25. «Реал» побеждает в 4 последних очных играх.
  • ИТ1М (1,5) за 1.89. В последних 5 матчах «Интер» пропускает по 0,40 гола за встречу. 
  • ТМ (3,5) за 1.50. Эта ставка заходит 4 игры кряду у обеих команд.

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