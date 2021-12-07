«Реал» – «Интер»: кто выйдет с первого места из группы? Ставь на матч вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

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Один из главных матчей вторника, в котором команда Анчелотти примет «Интер» Индзаги. В матче первого круга «Реал» минимально выиграл на выезде 1:0. Удастся ли миланцам взять реванш?

⏰ 23:00

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