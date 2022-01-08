Дарим фрибет 1000 рублей на «Реал» – «Валенсия»! Успей поставить до 23:00
Бензема забил 15 голов в 19 матчах Ла Лиги. Гол француза сегодня + фрибет = 1 610 рублей!
«Реал» начал 2022 год с поражения от «Хетафе» (0:1), а «Валенсия» прошла в следующий раунд Кубка Испании благодаря голу Дениса Черышева в добавленное время.
В матче первого круга «Реал» был сильнее 2:1. Кроме того, мадридцы победили в 4 из 5 последних очных матчей. Команда Анчелотти лидирует в чемпионате, а «Валенсия» лишь на 9 строчке. Смогут ли «летучие мыши» взять реванш?
⏰ 23:00
(1.35) «Реал» – «Валенсия» (9.10)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей!
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.35. В последних 4 матчах «Валенсия» забивает во втором тайме.
- ОЗ: Да за 1.81. В последних 5 матчах «Валенсии» забивают обе команды.
- ТБ (2,5) за 1.55. В каждом из последних 4 матчей «Валенсии» было забито более 2 мячей.