Дарим фрибет 1000 рублей на «Реал» – «Валенсия»! Успей поставить до 23:00

«Реал» начал 2022 год с поражения от «Хетафе» (0:1), а «Валенсия» прошла в следующий раунд Кубка Испании благодаря голу Дениса Черышева в добавленное время.

В матче первого круга «Реал» был сильнее 2:1. Кроме того, мадридцы победили в 4 из 5 последних очных матчей. Команда Анчелотти лидирует в чемпионате, а «Валенсия» лишь на 9 строчке. Смогут ли «летучие мыши» взять реванш?

⏰ 23:00

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