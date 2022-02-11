«Реал», «Интер» и «Юве»: ставь на топ-матчи выходных с фрибетом 1 000 рублей от Parimatch!
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В эти выходные пройдут топ-матчи в лучших европейских лигах! «Реал» сыграет с «Вильярреалом», «Наполи» примет «Интер», а «Юве» попробует оторваться от «Аталанты».
12.02
⏰ 15:30 (1.61) «МЮ» – «Саутгемптон» (5.40)
- Х2 за 2.41. «Саутгемптон» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
⏰ 18:15 (2.60) «Вильярреал» – «Реал» (2.70)
- Ничья за 3.55. Четыре последних очных матча команда на стадионе «Вильярреала» завершались вничью.
⏰ 20:00 (2.70) «Наполи» – «Интер» (2.65)
- ОЗ (да) за 1.68. Ставка заходила в 3 из 5 последних личных встреч.
13.02
⏰ 19:30 (2.80) «Лестер» – «Вест Хэм» (2.46)
- П2 за 2.46. «Вест Хэм» побеждает в 3 последних очных матчах.
⏰ 22:45 (2.75) «Аталанта» – «Ювентус» (2.60)
- ОЗ (нет) за 2.15. В 3 из 5 последних матчей обеих команда заходила эта ставка.