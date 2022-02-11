«Реал», «Интер» и «Юве»: ставь на топ-матчи выходных с фрибетом 1 000 рублей от Parimatch!

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В эти выходные пройдут топ-матчи в лучших европейских лигах! «Реал» сыграет с «Вильярреалом», «Наполи» примет «Интер», а «Юве» попробует оторваться от «Аталанты».

12.02

Х2 за 2.41. «Саутгемптон» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Ничья за 3.55. Четыре последних очных матча команда на стадионе «Вильярреала» завершались вничью.

ОЗ (да) за 1.68. Ставка заходила в 3 из 5 последних личных встреч.

13.02

П2 за 2.46. «Вест Хэм» побеждает в 3 последних очных матчах.