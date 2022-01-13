Полуфинал Кубка Английской лиги: дарим фрибет 1000 рублей на «Ливерпуль» – «Арсенал»!
«Ливерпуль» забивал минимум два гола в 4 из 5 последних домашних матчей. ИТ1Б (1,5) + фрибет = 1 870 рублей!
Второй полуфинал Кубка Английской лиги. Сегодня команды должны были играть ответный матч, но он был перенесен на неделю.
В последнем очном матче «Ливерпуль» был сильнее 4:0, однако сейчас каждая из команд несет серьезные потери. Команда Клоппа сыграет без Кейта, Мане, Салаха, которые на Кубке Африки. Лондонцам же предстоит сыграть без Парти, Пепе и Эль-Ненни, которые отсутствуют по той же причине. Смогут ли «пушкари» взять реванш?
⏰ 22:45
(1.93) «Ливерпуль» – «Арсенал» (4.05)
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- Второй тайм: П1 за 2.18. «Ливерпуль» выиграл второй тайм в последних 7 домашних матчах.
- П1 за 1.93. «Ливерпуль» одержал победу в 7 из последних 8 домашних матчей.
- ОЗ: Да за 1.63 В последних 3 матчах на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.