Полуфинал Кубка Английской лиги: дарим фрибет 1000 рублей на «Ливерпуль» – «Арсенал»!

Второй полуфинал Кубка Английской лиги. Сегодня команды должны были играть ответный матч, но он был перенесен на неделю.

В последнем очном матче «Ливерпуль» был сильнее 4:0, однако сейчас каждая из команд несет серьезные потери. Команда Клоппа сыграет без Кейта, Мане, Салаха, которые на Кубке Африки. Лондонцам же предстоит сыграть без Парти, Пепе и Эль-Ненни, которые отсутствуют по той же причине. Смогут ли «пушкари» взять реванш?

⏰ 22:45

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