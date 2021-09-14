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Дарим бонус до 5 000 рублей на матч «Барселона» – «Бавария»!

автор Николай Караман

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Вот и первый тур ЛЧ! И сразу же нас ждет топовый матч: «Барселона» – «Бавария». Многие помнят, как закончился их последний очный матч: «Бавария» разгромила каталонский клуб со счетом 8:2. Будет ли разгром сегодня? А справится ли «Барселона» без Месси на международной арене? Узнаем совсем скоро!

⏰ 22:00

(3.64) «Барселона» – «Бавария» (2.03)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит бонус до 5 000 рублей на этот матч!

  • ИТ1Б (1,5) за 2.17. «Барселона» забивает более 1 мяча в 5-ти последних домашних матчах.
  • Первый тайм: П1 за 3.64. «Барселона» выиграла первый тайм в последних 4-х домашних матчах.
  • ОЗ: Да за 1.45. В последних 7-ми выездных матчах «Баварии» забивают обе команды.

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