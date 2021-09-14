Дарим бонус до 5 000 рублей на матч «Барселона» – «Бавария»!

Вот и первый тур ЛЧ! И сразу же нас ждет топовый матч: «Барселона» – «Бавария». Многие помнят, как закончился их последний очный матч: «Бавария» разгромила каталонский клуб со счетом 8:2. Будет ли разгром сегодня? А справится ли «Барселона» без Месси на международной арене? Узнаем совсем скоро!

⏰ 22:00

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит бонус до 5 000 рублей на этот матч!