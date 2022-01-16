Финал Суперкубка Испании: ставь на «Реал» – «Атлетик» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
«Реал» забивал минимум два гола в 4 из 5 последних матчей. ИТ1Б (1,5) + фрибет = 1 710 рублей!
Сегодня мы с вами узнаем, какая из испанских команд возьмет свой первый трофей в этом году. Совсем недавно они играли между собой в рамках Ла Лиги: матч был последним для обеих команд в 2021 году, в котором «Реал» был сильнее 2:1.
Сможет ли «Атлетик» отомстить и забрать трофей? Узнаем уже сегодня!
⏰ 21:30
(1.71) «Реал» – «Атлетик» (5.00)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Parimatch» дарит фрибет 1000 рублей!
- ИТ2Б (1,5) за 3.50. «Атлетик» забивал минимум два гола в 3 из 4 последних матчей.
- ТБ (2,5) за 1.82. Как минимум три гола было забито в 4 из 5 последних матчей «Реала».
- ОЗ + ТБ (2,5) за 2.23. Ставка сыграла в трех последних матчах «Реала».
- Гол Бензема за 2.15. Бензема забил 6 голов «Атлетику» в 5 встречах.