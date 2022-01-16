Финал Суперкубка Испании: ставь на «Реал» – «Атлетик» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

Сегодня мы с вами узнаем, какая из испанских команд возьмет свой первый трофей в этом году. Совсем недавно они играли между собой в рамках Ла Лиги: матч был последним для обеих команд в 2021 году, в котором «Реал» был сильнее 2:1.

Сможет ли «Атлетик» отомстить и забрать трофей? Узнаем уже сегодня!

⏰ 21:30

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