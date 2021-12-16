Артур Бетербиев – Маркус Браун: ставь на бой вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

В ночь на 18 декабря в Монреале состоится вечер бокса, главной встречей которого станет бой между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном. На кону стоят титулы чемпиона мира по двум версиям: WBC и IBF в полутяжелом весе. Ориентировочное начало боя – 05:00 мск.

Бетербиев имеет невероятную статистику: 16 побед и ни одного поражения. Причем все 16 боев он завершил досрочно. Браун за свою профессиональную карьеру провел 25 боев: из них 24 победы (16 нокаутом) и одно поражение.

Одержит ли россиянин очередную победу? Котировки букмекеров следующие:

Артур Бетербиев – 1.06;

Маркус Браун – 8.50.

Сколько раундов продлится бой?

Бой завершится досрочной победой:

Победа по очкам: