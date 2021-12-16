Артур Бетербиев – Маркус Браун: ставь на бой вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
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В ночь на 18 декабря в Монреале состоится вечер бокса, главной встречей которого станет бой между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном. На кону стоят титулы чемпиона мира по двум версиям: WBC и IBF в полутяжелом весе. Ориентировочное начало боя – 05:00 мск.
Бетербиев имеет невероятную статистику: 16 побед и ни одного поражения. Причем все 16 боев он завершил досрочно. Браун за свою профессиональную карьеру провел 25 боев: из них 24 победы (16 нокаутом) и одно поражение.
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