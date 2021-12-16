Фрибет ₽1000 на матчи четверга в АПЛ! Ставь с бонусом на игры «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
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17 тур АПЛ завершается тремя матчами с участием топовых клубов: «Лестер» примет «Тоттенхэм», «Челси» сыграет дома с кризисным «Эвертоном», а «Ливерпуль» попытается разгромить «Ньюкасл»! К этим матчам Parimatch дарит фрибет 1000 рублей!
⏰ 22:30
(2.65) «Лестер» – «Тоттенхэм» (2.70)
- П1 за 2.65. «Лестер» побеждает в 3 последних матчах дома.
⏰ 22:45
(1.23) «Челси» – «Эвертон» (15.50)
- ОЗ (да) за 2.40. Ставка проходит в 5 последних встречах «Челси»
⏰ 23:00
(1.11) «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (25.00)
- П1 всухую за 1.72. «Ливерпуль» побеждает всухую в 3 из 5 последних туров АПЛ;