Заболотный и Эджуке против Дзюбы и Клаудиньо: ставь на ЦСКА – «Зенит» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

Один из главных матчей выходных, в котором ЦСКА примет «Зенит». В матче первого круга «Зенит» выиграл 1:0. Сможет ли команда Березуцкого взять реванш?

⏰ 20:30

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей к этому матчу!