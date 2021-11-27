Заболотный и Эджуке против Дзюбы и Клаудиньо: ставь на ЦСКА – «Зенит» вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

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Один из главных матчей выходных, в котором ЦСКА примет «Зенит». В матче первого круга «Зенит» выиграл 1:0. Сможет ли команда Березуцкого взять реванш?
⏰ 20:30
(4.10) ЦСКА – «Зенит» (1.94)
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- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.55. В последних 6 матчах ЦСКА пропускает от «Зенита» во втором тайме.
- Первый гол в матче: «Зенит» за 1.70. В 11 из 13 последних матчей в РПЛ питерцы становились авторами первого гола.
- Второй тайм: П2 за 2.22. ЦСКА проиграл второй тайм «Зениту» в последних 6 матчах.