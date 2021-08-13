Ставь на матчи-открытия АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги и получай бонус до 5000 рублей!

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Сегодня стартуют национальные чемпионаты! Первые матчи в новом сезоне сыграют в Бундеслиге, АПЛ и Ла Лиге: «Боруссия» М примет «Баварию», новичок АПЛ «Брентфорд» сыграет дома с «Арсеналом», а «Валенсия» зарубится с «Хетафе».

Мы собрали по тренду к каждой игре, а Parimatch дарит бонус 5000 рублей на эти матчи!



21:30

«Обе забьют (да) + ТБ (2,5)» проходила в 3 из 5 последних очных матчей команд в Бундеслиге. Ставка: ОЗ (да) + ТБ (2,5) за 1.64.

22:00

«Брентфорд» забивает в 4 из 5 последних играх. У «Арсенала» такая же статистика в последних встречах. Ставка: ОЗ (да) за 1.95.

22:00