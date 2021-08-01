Ставьте на Суперкубок Франции вместе с фрибетом 1000 рублей!

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⏰ 21:00
(3.50) «Лилль» – «ПСЖ» (2.26)
- П2 за 2.26. «ПСЖ» победил в 4 из 5 последних очных матчах.
- ТМ (2,5) за 1.80. В последних 4-х играх «Лилля» проходит ТМ (2,5).
- ИТ2Б (1,5) за 2.28. «ПСЖ» забивает 10 матчей подряд.