Ставьте на Суперкубок Франции вместе с фрибетом 1000 рублей!

Суперкубок Франции пройдет уже сегодня! «ПСЖ» сыграет без Доннаруммы, Неймара, Рамоса и Мбаппе! Кто же заберет трофей? Узнаем совсем скоро!

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⏰ 21:00