Кто станет обладателем Кубка «Париматч» Премьер в этом году? Букмекеры оценили шансы каждой из команд

С 10 по 18 июля пройдет уже 4-й по счету Кубок «Париматч» Премьер. В этом году за трофей будут бороться 4 команды: «Спартак», «Химки», «Рубин» и «Сочи».

Букмекеры предлагают следующую линию на победителя этого турнира:

«Спартак» – 2.25 ;

; «Рубин» – 3.50 ;

; «Сочи» – 4.50 ;

; «Химки» – 9.00.

Победитель определится по итогам игр по системе «каждый с каждым». Матчи пройдут на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки». Если в основное время будет ничья, то победитель определяется в серии пенальти.

Система начисления баллов немного изменилась: за победу в основное время команде присуждается 2 очка, за победу по пенальти — 1 очко, за поражение — 0.

Во время 1-го и 2-го таймов разрешено провести не более пяти замен. Количество замен в перерыве не ограничено.

Напомним, что в прошлом году обладателем трофея стал «Спартак», набравший 7 очков в трех играх.

Кто станет обладателем трофея в этом году? Поделитесь своим мнением!