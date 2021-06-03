Получи до 5 000 рублей к матчу Россия – Канада! Игра стартует в 20:15
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Матч, достойный финала: Россия – Канада! Сборная России заняла первое место в своей группе, а канадцы – четвертое. Кто выйдет в полуфинал? Узнаем в 20:15!
(1.83) Россия – Канада (4.66)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит бонус до 5 000 рублей!
- ИТ2Б (1,5) за 1.50. В 4 последних матчах группового этапа канадцы забрасывали минимум 2 шайбы в основное время.
- Россия забьет первой и победит за 2.20. Ставка сыграла в 5 из 7 матчах группового этапа.
- Третий Период: П1 за 2.13. Ставка сыграла в 6 из 7 матчах группового этапа.
- Гол в каждом периоде: Нет за 2.16. В 5 последних матчах российской команды на групповом этапе хотя бы один из периодов заканчивался со счетом 0:0.
- Третий период: ИТ1Б (1,5) за 3.00. В 5 из 7 матчах группового этапа Россия забросила как минимум 2 шайбы в третьем периоде.