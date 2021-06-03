Получи до 5 000 рублей к матчу Россия – Канада! Игра стартует в 20:15

Матч, достойный финала: Россия – Канада! Сборная России заняла первое место в своей группе, а канадцы – четвертое. Кто выйдет в полуфинал? Узнаем в 20:15!

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