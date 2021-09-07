Ставьте на матч Россия – Мальта вместе с бонусом до 5000 рублей!

Сборная России встретится с Мальтой в рамках 6-го тура отборочных матчей ЧМ-2022! Сколько забьет Россия без Головина?

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит бонус до 5000 рублей на этот матч!

⏰ 21:45