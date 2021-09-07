Ставьте на матч Россия – Мальта вместе с бонусом до 5000 рублей!

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Сборная России встретится с Мальтой в рамках 6-го тура отборочных матчей ЧМ-2022! Сколько забьет Россия без Головина?
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⏰ 21:45
(1.15) Россия – Мальта (21.00)
- ИТ1М (3,5) за 1.62. Россия не забивала больше 3 голов в 12-ти из 13-ти последних домашних матчей отбора на ЧМ.
- ТМ (2,5) за 2.80. Эта ставка проходила в 4-х из 6-ти последних матчей сборной России.
- Обе забьют (нет) за 1.59. В последних 5-ти из 6-ти матчей России команды не смогли обменяться голами.