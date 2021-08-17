Ставь на Суперкубок Германии и получай бонус до 5000 рублей!

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Сегодня мы узнаем, кто станет обладателем Суперкубка Германии – «Боруссия» примет «Баварию» на домашнем стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит бонус 5000 рублей на Суперкубок Германии!
21:30
(2.65) «Боруссия» Д – «Бавария» (2.39)
- «Бавария» побеждает в 5-ти последних очных матчах. Ставка: П2 за 2.39.
- В последних 5-ти играх «Боруссия» Д забивает в среднем 2,60 гола за матч. Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.73.
- ТБ (3,5) проходил в 4-х из 5-ти последних очных матчей команд. Ставка: ТБ (3,5) за 1.84.