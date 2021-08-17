Ставь на Суперкубок Германии и получай бонус до 5000 рублей!

Сегодня мы узнаем, кто станет обладателем Суперкубка Германии – «Боруссия» примет «Баварию» на домашнем стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Parimatch дарит бонус 5000 рублей на Суперкубок Германии!

21:30