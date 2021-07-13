Президент «Реала» Флорентино Перес негативно высказался о легендах «Реала» Икере Касильясе и Рауле.

Газета El Confidencial опубликовала запись со словами Переса, которые он сказал в 2006 году.

«Касильяс – не вратарь для «Реала». Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Касильяс им не является, он никогда им не был. Касильяс – наш большой провал. А знаешь, что происходит? Его обожают, любят, разговаривают с ним. Я не знаю, они слишком сильно защищают Касильяса.

Это одна из величайших афер, а вторая – это Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала». Первый – Рауль, а второй – Касильяс», – говорит Перес на записи.

К 2006 году Рауль был капитаном «Реала» и проводил 12-й сезон в клубе, Касильяс 9-й. Оба футболиста внесли вклад в завоевание 21 трофея для клуба.

Источник: https://www.elconfidencial.com...