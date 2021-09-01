Дарим фрибет до 3 000 рублей на матч Россия – Хорватия!
🎁 Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей на матч сборной России! Используй его прямо сейчас!
Уже сегодня сборная России проведет свою первую игру под руководством Валерия Карпина: в Москве россияне встретятся со сборной Хорватии.
⏰ 21:45
(2.96) Россия – Хорватия (2.79)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей! на этот матч!
- В последних 3 матчах Хорватии забивают обе команды. ОЗ: Да за 1.91.
- Россия забивает 1 и менее мячей в 6 матчах кряду. ИТ1М (1,5) за 1.45.
- В 9 из 10 последних выездных матчей Хорватии в отборе на ЧМ команды не забивали больше 2 голов. ТМ (2,5) за 1.75