Дарим фрибет до 3 000 рублей на матч Россия – Хорватия!

Уже сегодня сборная России проведет свою первую игру под руководством Валерия Карпина: в Москве россияне встретятся со сборной Хорватии.

⏰ 21:45

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