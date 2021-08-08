Забирай фрибет до 3 000 рублей и ставь на матч «Динамо» – ЦСКА!

Сегодня в Москве в рамках 3-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА. Последняя очная встреча этих команд завершилась со счетом 3:2 в пользу сегодняшних хозяев. Как закончится игра сегодня? Узнаем совсем скоро!

20:00

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей на этот матч!