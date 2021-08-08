Забирай фрибет до 3 000 рублей и ставь на матч «Динамо» – ЦСКА!

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Сегодня в Москве в рамках 3-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА. Последняя очная встреча этих команд завершилась со счетом 3:2 в пользу сегодняшних хозяев. Как закончится игра сегодня? Узнаем совсем скоро!
20:00
(2.66) «Динамо» – ЦСКА (3.10)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей на этот матч!
- ТМ (2,5) за 1.77. В 5 из 6 последних личных встреч на поле «Динамо» в РПЛ команды не забивали больше 2 голов.
- ОЗ: Нет за 1.92. Как минимум одна команда не забивала в 7 из 9 последних очных встреч на поле «Динамо» в РПЛ.
- Первый тайм: ТМ (0,5) за 2.59. В 5 из 6 последних личных встреч на поле «Динамо» в РПЛ команды не забивали в первом тайме.