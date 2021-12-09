«Локомотив» едет во Францию только за победой: ставь на игру «железнодорожников» вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-up.ru!

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«Локомотив» имеет шансы на еврокубковую весну: для этого сегодня необходимо побеждать «Марсель». Смогут ли москвичи добиться желаемого результата?
⏰ 23:00
(1.40) «Марсель» – «Локомотив» (7.98)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит бонус до 30 000 рублей к этому матчу!
- ТБ (2,5) за 1.57. Как минимум 3 гола забивалось в 8 из 10 последних домашних матчей «Марселя» в ЛЕ.
- ОЗ: Да за 1.84. В последних 5 выездных матчах «Локомотива» забивают обе команды.
- Х2 за 3.10. «Марсель» не выиграл в 6 последних домашних матчах в ЛЕ.