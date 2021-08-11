Забирай фрибет до 3 000 рублей и ставь на матч «Челси» – «Вильярреал»!

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Сегодня в Белфасте состоится Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Кто начнет сезон с трофея? Узнаем совсем скоро!
22:00
(1.70) «Челси» – «Вильярреал» (5.90)
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- ОЗ: Да за 2.10. В 3 последних матчах обе команды забивали голы.
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.78. В последних 4 матчах «Вильярреал» пропускает в первом тайме.
- ИТ2Б (0,5) за 1.59. Испанцы забивали в 13 из 14 последних матчей в ЛЕ.