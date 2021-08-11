Забирай фрибет до 3 000 рублей и ставь на матч «Челси» – «Вильярреал»!

Сегодня в Белфасте состоится Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Кто начнет сезон с трофея? Узнаем совсем скоро!

22:00

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