Забирай фрибет до 3 000 рублей и ставь на матч «Ростов» – ЦСКА!

Сегодня в Ростове-на-Дону в рамках 3-го тура РПЛ «Ростов» сыграет с ЦСКА. Последняя очная встреча этих команд завершилась со счетом 1:3 в пользу сегодняшних гостей. Как закончится игра сегодня? Узнаем совсем скоро!

20:00

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