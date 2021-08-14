Забирай фрибет до 3 000 рублей и ставь на матч «Ростов» – ЦСКА!

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Сегодня в Ростове-на-Дону в рамках 3-го тура РПЛ «Ростов» сыграет с ЦСКА. Последняя очная встреча этих команд завершилась со счетом 1:3 в пользу сегодняшних гостей. Как закончится игра сегодня? Узнаем совсем скоро!
20:00
(3.32) «Ростов» – ЦСКА (2.26)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей на этот матч!
- 1Х за 1.83. «Ростов» на своем поле в РПЛ не проиграл ЦСКА в 11 из 13 предыдущих очных поединков
- ОЗ: Да за 1.88. В 5 из 6 последних выездных матчей ЦСКА в РПЛ обе команды покидали поле с забитыми голами.
- ИТ2Б (1,5) за 2.25. У ростовчан после 3 туров Премьер-лиги 7 пропущенных мячей – это худший результат в чемпионате на данный момент.