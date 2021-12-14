₽30 000 к мидвику! Ставь с бонусом на «Сити» или «Баварию»

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Сегодня в АПЛ «Ман Сити» примет «Лидс», у которого не смог выиграть ни разу в прошлом сезоне 1:1, 1:2. Кроме того, «Бавария» Нагельсманна поедет в гости к середняку Бундеслиги «Штутгарту»! К этим матчам Pin-Up.ru дарит бонус до 30 000 рублей!
⏰ 20:30
(9.86) «Штутгарт» – «Бавария» (1.31)
- ОЗ: Да за 1.71. В последних 7 выездных матчах Баварии забивают обе команды.
⏰ 22:30
(2.11) «Вольфсбург» – «Кельн» (3.52)
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.92. В последних 4 матчах Вольфсбург пропускает во втором тайме
⏰ 23:00
(1.15) «Ман Сити» – «Лидс» (20.60)
- ТМ (3,5) за 1.96. Не больше трех голов забивалось в 6 последних домашних матчах «Сити» в АПЛ.