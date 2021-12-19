Конте против Клоппа: ставь на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

«Ливерпуль» набрал отличный ход и выиграл 8 последних матчей. «Тоттенхэм» же из-за вспышки вируса пропустил три последние игры: две в АПЛ и одну в ЛК. Кроме того, команда Клоппа выиграла 7 последних очных матчей. Смогут ли лондонцы взять реванш?

⏰ 19:30

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