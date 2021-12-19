Конте против Клоппа: ставь на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

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Лондон против Ливерпуля! Используй бонус до 30 000 рублей и ставь на своего фаворита в главном матче тура в АПЛ!
«Ливерпуль» набрал отличный ход и выиграл 8 последних матчей. «Тоттенхэм» же из-за вспышки вируса пропустил три последние игры: две в АПЛ и одну в ЛК. Кроме того, команда Клоппа выиграла 7 последних очных матчей. Смогут ли лондонцы взять реванш?
⏰ 19:30
(5.52) «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1.59)
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- Первый тайм: П2 за 2.08. «Ливерпуль» выигрывал в первом тайме в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Тоттенхэма» в АПЛ.
- Гол Салаха за 1.66. У египтянина 22 гола в 23 матчах во всех турнирах в этом сезоне.
- П2 за 1.59. «Ливерпуль» одержал победу в 8 матчах кряду.