Фрибет до 3 000 рублей – твой подарок к матчу ЦСКА – «Спартак»!

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Главный матч 8 тура РПЛ: ЦСКА дома принимает «Спартак». Кто победит в главном дерби России? Узнаем совсем скоро!
⏰ 19:30
(2.64) ЦСКА – «Спартак» (2.84)
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- Второй тайм: ИТ1Б (0,5 ) за 1.73. В последних 4-х матчах дома ЦСКА забивает «Спартаку» во втором тайме.
- ИТ2М (1,5) за 1.57. «Спартак» не забивал больше 1 гола в 7-ми из 8-ми последних личных встреч на поле ЦСКА.
- Гол Понсе за 2.87. Понсе поучаствовал в 4-х голах «Спартака» в 5-ти последних матчах в РПЛ.