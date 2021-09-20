Фрибет до 3 000 рублей – твой подарок к матчу ЦСКА – «Спартак»!

Главный матч 8 тура РПЛ: ЦСКА дома принимает «Спартак». Кто победит в главном дерби России? Узнаем совсем скоро!

⏰ 19:30

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