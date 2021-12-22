«Атлетик» – «Реал»: ставь на матч Ла Лиги вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

До воскресного матча у «Реала» была серия из 10 побед кряду, но команда Анчелотти неожиданно поделила очки с «Кадисом», сыграв 0:0. Однако мадридцы по-прежнему лидируют в Ла Лиге.

У «Реала» 4 победы в 5 последних матчах против «Атлетика». Кто победит сегодня?

⏰ 23:30

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