«Атлетик» – «Реал»: ставь на матч Ла Лиги вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!
У «Реала» прервалась серия из 10 побед кряду. Уверен, что сегодня будет дан старт новой? Забирай бонус до 30 000 рублей и ставь на победу мадридцев!
До воскресного матча у «Реала» была серия из 10 побед кряду, но команда Анчелотти неожиданно поделила очки с «Кадисом», сыграв 0:0. Однако мадридцы по-прежнему лидируют в Ла Лиге.
У «Реала» 4 победы в 5 последних матчах против «Атлетика». Кто победит сегодня?
⏰ 23:30
(3.21) «Атлетик» – «Реал» (2.37)
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- ИТ1М (0,5) за 3.03. «Реал» не пропускает в 4 матчах кряду.
- П2 за 2.37. «Реал» одержал победу в 10 из последних 11 матчей.
- ТМ (2,5) за 1.88. В каждом из последних 5 матчей «Реала» было забито 2 и менее мячей.