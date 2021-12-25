Готов к Boxing Day в АПЛ? Ставь на любой матч вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

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⏰ 18:00
(1.90) «Вест Хэм» – «Саутгемптон» (4.08)
- Первый тайм: П1 за 2.40. «Вест Хэм» выиграл первый тайм у «Саутгемптона» в последних 4 домашних матчах.
⏰ 18:00
(1.18) «Ман Сити» – «Лестер» (16.00)
- ИТ2Б (0,5) за 1.90. «Лестер» забивает в 8 последних выездных матчах.
⏰ 18:00
(7.50) «Норвич» – «Арсенал» (1.46)
- ТБ (2,5) за 1.80. В каждом из последних 4 выездных матчей «Арсенала» было забито более 2 мячей.
⏰ 18:00
(1.78) «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» (4.88)
- ИТ1Б (1,5) за 1.86. «Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
⏰ 20:30
(5.30) «Астон Вилла» – «Челси» (1.71)
- ТБ (2,5) за 2.07. В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Астон Виллы» было забито более 2 мячей.
⏰ 23:00
(2.00) «Брайтон» – «Брентфорд» (4.08)
- Х2 за 1.88. «Брайтон» не выигрывает на протяжении 11 матчей.
27.12, ⏰ 23:00
(6.40) «Ньюкасл Юнайтед» – «МЮ» (1.51)
- ТБ (2,5) за 1.66. В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.