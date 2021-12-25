Готов к Boxing Day в АПЛ? Ставь на любой матч вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

Дождались: Boxing Day уже завтра! Смогут ли команды выдержать такие нагрузки? Кто из лидеров потеряет свои позиции? А как поведут себя аутсайдеры? Чтобы не рисковать своими деньгами, используй бонус до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

⏰ 18:00

Первый тайм: П1 за 2.40. «Вест Хэм» выиграл первый тайм у «Саутгемптона» в последних 4 домашних матчах.

⏰ 18:00

ИТ2Б (0,5) за 1.90. «Лестер» забивает в 8 последних выездных матчах.

⏰ 18:00

ТБ (2,5) за 1.80. В каждом из последних 4 выездных матчей «Арсенала» было забито более 2 мячей.

⏰ 18:00

ИТ1Б (1,5) за 1.86. «Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 20:30

ТБ (2,5) за 2.07. В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Астон Виллы» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Х2 за 1.88. «Брайтон» не выигрывает на протяжении 11 матчей.

27.12, ⏰ 23:00