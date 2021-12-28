Роджерс против Клоппа: ставь на матч «Лестер» – «Ливерпуль» вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!

Во второй раз за последние 6 дней «Лестер» и «Ливерпуль» сыграют между собой. Совсем недавно они выдали огненные 3:3 в Кубке Английской лиги. Но в серии пенальти сильнее был «Ливерпуль» (5:4). Однако сейчас команды встретятся в рамках АПЛ. Кто будет праздновать победу в этот раз?

⏰ 23:00

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