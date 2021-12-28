Роджерс против Клоппа: ставь на матч «Лестер» – «Ливерпуль» вместе с бонусом до 30 000 рублей от Pin-Up.ru!
«Лестер» принимает «Ливерпуль»! забирай бонус до 30 000 рублей и ставь на своего фаворита!
Во второй раз за последние 6 дней «Лестер» и «Ливерпуль» сыграют между собой. Совсем недавно они выдали огненные 3:3 в Кубке Английской лиги. Но в серии пенальти сильнее был «Ливерпуль» (5:4). Однако сейчас команды встретятся в рамках АПЛ. Кто будет праздновать победу в этот раз?
⏰ 23:00
(7.30) «Лестер» – «Ливерпуль» (1.40)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-up.ru дарит бонус до 30 000 рублей к этому матчу!
- Гол Жоты за 2.25. Диогу Жота в 7 последних играх АПЛ забил 6 голов.
- Второй тайм: ТБ (2,5) за 2.55. В 8 из 11 последних очных противостояний в чемпионате во второй 45-минутке забивалось как минимум 2 гола.
- ТБ (3,5) за 1.88. Как минимум 4 гола было забито в трех последних матчах каждой из команд.