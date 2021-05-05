«Челси» – «Реал»: кто станет вторым финалистом ЛЧ? Получи фрибет до 3000 рублей!

Сегодня мы узнаем второго финалиста ЛЧ! Кто пройдет дальше и встретится в Стамбуле с «Ман Сити»?

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1. 2X — 1.70. «Реал» не проигрывает 19 матчей подряд.

2. ОЗ: Да — 1.80. В трех последних очных матчах зашла ставка Обе забьют.

3. ТМ (2,5) — 1.87. «Челси» пропускает 0,20 гола в среднем 5 матчей кряду.