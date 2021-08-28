Забирай бонус до 3 000 рублей и ставь на матч «Ливерпуль» – «Челси»!

Сегодня в рамках 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Челси». Обе команды выиграли два стартовых матча чемпионата, но сможет ли кто-то продолжить победную серию? Узнаем совсем скоро!

19:30

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