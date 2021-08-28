Забирай бонус до 3 000 рублей и ставь на матч «Ливерпуль» – «Челси»!

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Сегодня в рамках 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Челси». Обе команды выиграли два стартовых матча чемпионата, но сможет ли кто-то продолжить победную серию? Узнаем совсем скоро!
19:30
(2.56) «Ливерпуль» – «Челси» (2.94)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей на этот матч!
- ИТ1Б (1,5) за 2.38. «Ливерпуль» забивает более 1 мяча в 7-ми матчах подряд.
- П1 за 2.56. «Ливерпуль» победил в 4-х и 5-ти последних домашних матчей.
- 2Х за 1.58. На выезде у «Челси» лишь 1 поражение в последних 10-ти матчах.